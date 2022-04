Live ab 15 Uhr: Bald startet der Sechseläutenumzug durch die Innenstadt

2020 war das Sechseläuten Corona-bedingt ganz ausgefallen, 2021 wurde der Böögg in der Schöllenenschlucht im Kanton Uri verbrannt. Am Montag ziehen wieder 3500 Angehörige der rund 26 Zünfte durch die Zürcher Innenstadt. «Wir freuen uns riesig, dass wir das Sechseläuten wieder in seiner traditionellen Form durchführen können», sagt Victor Rosser, Sprecher des Zentralkomitees der Zünfte Zürich. Der Gastkanton ist Uri.