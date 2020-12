Ziel davon ist auch, Spenden zu sammeln, um in Not geratene Clubs zu unterstützen.

Party-Outfit anziehen, Getränke kühl stellen und zu Hause tanzen bis Mitternacht – mehrere Zürcher Veranstalter haben zusammen mit der Bar- und Clubkommission (BCK) einen Liveabend auf die Beine gestellt. «Das wird ein toller Abend für alle, nicht nur für jene, die Partys so sehr vermissen – und das alles Corona-konform», sagt BCK-Sprecher Alexander Bücheli. Man wolle die Clubstimmung direkt nach Hause liefern und Menschen auch in dieser schwierigen Zeit zu unterhalten.

Mit dabei sind unter anderem das junge Duo Steiner & Madlaina, Dragqueens, der Zürcher DJ K-Rim und Sänger Ayo Hope. Die Künstlerinnen und Künstler treten im Moods auf, die Show wird live gestreamt. Es gibt mehrere Blöcke – von Latin, Urban bis Electro. «Es hat etwas für jeden Geschmack», so Bücheli. Bekannte Moderatorinnen führen durch die Gala, in den Pausen werden unter anderem Gäste interviewt. 20 Minuten überträgt den Livestream am 2. Januar ab 18 Uhr.

Fundraising für Clubs

Seit der Schliessung von Bars und Clubs steht das Nachtleben in Zürich still. Das trifft die Branche hart. «Die Clubs kämpfen ums Überleben», so Bücheli. Ziel des Galaabends ist nicht nur zu unterhalten, sondern auch Spenden für den Zürcher Nachtkulturfonds zu sammeln – «damit Zürich auch in Zukunft in der Nacht lebendig bleibt».