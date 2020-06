Autokauf

Bald trocknet der Occasionsmarkt aus

Nicht nur der Handel mit Neuwagen, sondern auch der Occasionsmarkt ist eingebrochen. Wer hofft, beim Autokauf zu sparen, könnte Pech haben: Bald dürfte es keine guten Occasionen mehr geben.

Welche Marken auf dem Occasionsmarkt litten in den ersten vier Monaten des Jahres am wenigsten in der Krise?

Viele Schweizer warten derzeit lieber noch etwas mit dem Autokauf. Das hat der Branche einen massiven Einbruch bei den Neuzulassungen beschert. Der Verband freier Autohändler Schweiz meldet im Vergleich zum Vorjahr 52 Prozent weniger Neuzulassungen im Mai, 67 Prozent weniger im April. In einer Mitteilung des Datenportals Auto-I-Dat heisst es: «2020 wird mit Sicherheit als das schwärzeste Jahr seit der Zeit der Erdölkrise in die Geschichte eingehen.»

«Sollte dieser Umstand anhalten, wird rasch ein Mangel an guten Occasionen entstehen», sagt René Mitteregger von Auto-I-Dat. Einerseits würden wegen des schlecht laufenden Neuwagenmarkts kaum neue Occasionen auf den Markt gelangen. Andererseits werden die Lagerbestände an Occasionsfahrzeugen reduziert, da immer noch Occasionen verkauft werden.

Nur zwei Marken wurden in den ersten vier Monaten des Jahres auf dem Occasionsmarkt besser gehandelt als im Vorjahr, wie es in der Mitteilung weiter heisst: Lamborghini und Tesla. Insbesondere Luxus-Marken kommen noch glimpflich davon. Welche Marken dieses Jahr bisher am wenigsten leiden, siehst du in der Bildstrecke oben.