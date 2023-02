Melectronics: Bald verschwinden die meisten Filialen

Der Migros-Fachmarkt für Elektroartikel Melectronics nimmt eine Änderung in seinem Sortiment vor, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Ab Herbst 2023 will sich der Fachhändler im stationären Handel vermehrt auf den Bereich Haushaltselektronik konzentrieren. Daher sollen die Angebote in den Bereichen Haushalt (zum Beispiel Küchengeräte), Wellbeing, und Beauty erweitert werden.