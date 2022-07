Wolf: «Bald wird der Wolf auch Menschen angreifen»

Die Bündner Behörden sind besorgt: In der Nacht auf Samstag haben im Beveringebirge Wölfe eine Mutterkuh gerissen. Die siebenjährige Kuh befand sich mit weiteren Kühen auf einem eingezäunten Areal, teilt das Amt für Jagd und Fischerei mit. Die Wölfe des Beverinrudels verhielten sich seit Jahren «sehr problematisch», heisst es in der Medienmitteilung. Die Tötung einer ausgewachsenen Kuh sei neu und schwerwiegender.

Erboste Bauern

Das sorgt bei Bauern und Politikern für Unverständnis. «Wenn es so weitergeht, werden noch mehr Tiere gerissen und bald auch Menschen», sagt der Waadtländer SVP-Nationalrat und Bauer Jean-Pierre Grin. Die Kantone müssten die Kompetenz haben, Wolfsrudel in eigener Kompetenz zu regulieren. In der Sommersession wurden im Parlament mehrere Vorstösse zur Verringerung des Wolfsbestands eingereicht, meist von Politikern der SVP und aus den Kantonen Tessin und Wallis.

In den letzten Wochen wurden immer wieder Nutztiere von Wölfen gerissen. So in Matt GL, wo im Mai mehrere Schafe in der Nähe des Dorfes gerissen wurden – trotz elektrischem Zaun. Mitte Juni wurden in Elm GL vier Schafe getötet. Im Rovanatal TI wurden im April 19 Schafe von Wölfen gerissen. Bauern protestieren danach mit Tierkadavern vor dem Regierungssitz in Bellinzona – wegen gesetzlicher Bestimmungen durften die Wölfe nicht getötet werden.