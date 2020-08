vor 25min

Rückkehr aus Risikogebiet Balearen-Touristen sind sauer, weil sie in Quarantäne müssen

Touristen aus Mallorca und Ibiza kochen vor Wut, weil der Bund die Balearen auf die Quarantäneliste setzt. In ihrem Ferienland fühlten sie sich viel sicherer als in der Schweiz, sagen sie.

von Bettina Zanni

Darum gehts Für Rückkehrer aus Mallorca und Ibiza besteht neu eine Quarantänepflicht.

Schweizer Touristen haben dafür kein Verständnis.

Die Hygienemassnahmen auf den Balearen seien viel strikter als in der Schweiz, behaupten sie.

Albanien, die Balearen, Malta, Belgien und Indien rutschten am Dienstag auf die Liste der Risikoländer des Bundes. Ab Donnerstag müssen alle Rückkehrer aus diesen Ländern in der Schweiz zehn Tage in Quarantäne. Die Balearen registrierten in den letzten 14 Tagen 1800 Neuansteckungen. Auf 100’000 Einwohner gab es in diesem Zeitraum 1800 Fälle . Dennoch stösst die Quarantänepflicht einigen Touristen sauer auf.

D. W.* etwa reiste am Montag mit seiner Freundin nach Mallorca. Als er am Dienstag erfuhr, dass das Bundesamt für Gesundheit (BAG) die Balearen auf die Quarantäneliste setzte, begann er gleich seinen Rückflug in die Wege zu leiten. «Damit wir nicht in Quarantäne müssen, wollen wir schon morgen wieder abreisen», sagt der 28-jährige Einkäufer.

«Mallorca ist hundertmal sicherer als die Schweiz»

Dass Mallorca auf der Quarantäneliste steht, ist für W. nicht nachvollziehbar. «Mallorca ist hundertmal sicherer als die Schweiz», sagt er. Die Massnahmen, die im und um das Hotel gälten, seien mit jenen in der Schweiz nicht vergleichbar. «Hier riecht alles nach Desinfektionsmittel, alle tragen Masken und alle halten den Abstand strikt ein.» Selbst das Rauchen sei im Hotel und auf dem Areal verboten.

Auch wer einen Ausflug macht, zieht laut W. die Maske nicht aus, bevor er ins eigene Mietauto gestiegen ist. «Sogar das Steuerrad ist mit Klarsichtfolie überzogen. Hier wird alles peinlich genau desinfiziert.» Abgesehen von seiner Freundin trete er mit niemandem richtig in Kontakt. «Alle Menschen, die ich hier sehe, tragen eine Maske oder sitzen hinter einer Plexiglasscheibe. Ballermann-Ferien machen wir hier also definitiv nicht.» Viel lascher seien die Massnahmen in der Schweiz. «Dort habe ich mehr Angst, mich mit dem Virus anzustecken als hier.» Er ist überzeugt: «Wären die Kollegen vom BAG auf Mallorca – sie würden gleich hier bleiben.»

Sollte es das Paar nicht vor Donnerstag nach Hause schaffen, könnte W. im Homeoffice arbeiten. Für seine Freundin sei dies jedoch unmöglich, sagt W. «Sie ist Pflegefachfrau und kann deshalb nicht im Homeoffice arbeiten.»

«Es ist ein Witz»

Auch K. N .*, die auf Ibiza Ferien macht, hat kein Verständnis für die drohende Quarantänepflicht. «Es ist ein Witz, dass Ibiza auf die Risikoliste genommen wurde. Hier herrschen viel die strengeren Massnahmen als in der Schweiz, wo praktisch keine Massnahmen Pflicht sind», schreibt sie 20 Minuten.

Auf Ibiza gelte praktisch überall Maskenpflicht, so N. «In allen Geschäften muss man sich vor Eintritt die Hände desinfizieren. Die Restaurants sind sehr luftig gestuhlt, damit genügend Abstand besteht. Die Speisekarte gibt es nur noch als QR-Code oder auf der Tafel.» Auch erwähnt sie, dass Discos und Musikbars geschlossen seien und Rauchen untersagt sei. «Wir fühlen ins hier viel sicherer als in der Schweiz.»

«Konsequenzen tragen»

Die erweiterte Quarantäneliste bringt auch E. S .* auf die Palme. Am 7. August flog er nach Albanien, um administrative Angelegenheiten seinen kürzlich verstorbenen Vater betreffend zu erledigen. Mit seinem für Freitag gebuchten Rückflug würde er knapp in die Quarantänepflicht fallen. «Eine Umbuchung ist zu teuer», so der 29-Jährige.

Die Quarantäne droht nun seine restlichen administrativen Arbeiten in der Schweiz zu blockieren. «Alles kann ich nicht per Telefon oder Computer machen. Für manche Angelegenheiten muss man auch vor Ort erscheinen», sagt S. Dass er wegen der Quarantäne auch bei der Arbeit ausfalle, sei hingegen kein Problem. «Mein Chef nahm das Risiko in Kauf, dass ich nach meinem Aufenthalt in Quarantäne muss und nicht zur Arbeit erscheinen kann.»

Josef Widler, Präsident der Zürcher Ärztegesellschaft, appelliert an die Vernunft der Touristen. «Im Moment herrscht diese Quarantänepflicht. Wer ein Risiko auf sich nimmt, hat die Konsequenzen dafür zu tragen», sagt Widler. Im Strassenverkehr verhalte es sich ähnlich. «Jemand, der 150 statt 120 km/h fährt, kommt auch nicht um eine Busse herum, wenn er behauptet, die Strasse sei leer gewesen.»

* Name der Redaktion bekannt

53 Staaten Die neue Liste der Corona-Risikoländer Albanien (gilt ab dem 20. August) Andorra (gilt ab dem 20. August) Argentinien Armenien Aruba (gilt ab dem 20. August) Bahamas Bahrain Belgien (gilt ab dem 20. August) Belize (gilt ab dem 20. August) Besetztes Palästinensisches Gebiet Bolivien Bosnien und Herzegowina Brasilien Kapverden Chile Costa Rica Dominikanische Republik Ecuador El Salvador Eswatini (Swasiland) Färöer (gilt ab dem 20. August) Gibraltar (gilt ab dem 20. August) Guam (gilt ab dem 20. August) Guatemala Honduras Indien (gilt ab dem 20. August) Irak Israel Kasachstan Katar Kirgistan Kolumbien Kosovo Kuwait Luxemburg Malediven Malta (gilt ab dem 20. August) Mexiko Moldau Monaco (gilt ab dem 20. August) Montenegro Namibia (gilt ab dem 20. August) Nordmazedonien Oman Panama Peru Rumänien Sint Maarten Spanien (neu inklusive Balearen, aber ohne Kanarische Inseln) Südafrika Suriname Turks- und Caicos-Inseln Vereinigte Staaten von Amerika (inklusive Puerto Rico und US Virgin Islands) Nicht mehr auf der Liste (ab 20. August): Äquatorialguinea São Tomé und Príncipe Saudiarabien Serbien Singapur