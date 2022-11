Gucci auf Platz eins des Lyst-Index: Diese Modemarken gehen gerade durch die Decke

Trotz Inflation und Preisexplosion scheint der Luxusmarkt stabil zu bleiben. Kürzlich veröffentlichte die Modeplattform «Lyst» in ihrer vierteljährlich erscheinenden Rangliste das Ranking der 20 beliebtesten Modemarken . Bis auf drei Plätze finden sich in der Liste ausschliesslich Luxuslabel. Die Formel, die hinter dem Index steckt, untersucht das Shoppingverhalten der über 200 Millionen Menschen, die die Premium-Shopping-App nutzen und berücksichtigt auch das Suchverhalten, die Produktansichten und Verkäufe auf und ausserhalb der Plattform.

Gucci ist Spitzenreiter

Statt Balenciaga ist neu Gucci an der Spitze der beliebtesten Modelabels. Das italienische Modehaus sorgte in seiner Show für Frühling und Sommer 2022 für Furore, indem sie 68 identische Zwillingspaare über den Runway schickten. Schon im vergangenen Jahr war Gucci laut dem Businessindex der «Vogue» die bekannteste Luxusmarke unter der Gen-Z. Wie es aussieht, ist Gucci nun auch in der breiten Masse Sieger der Herzen.