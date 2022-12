Demna Gvasalia: Balenciaga-Modechef entschuldigt sich für BDSM-Kampagne

In Balenciagas neuster Kampagne hielten Kinder Teddybären im BDSM-Look in den Händen. Die Internet-Community reagierte schockiert und kritisierte das Luxuslabel scharf, ebenso wie der Schweizer Kinderschutz. Auch die Balenciaga-Ambassadorin Kim Kardashian hatte sich kritisch zu dem Vorfall gemeldet und gesagt: «Als Mutter von vier Kindern haben mich die Bilder angewidert und erschüttert.»

Kreativdirektor will aus dem Vorfall lernen

Weiter schrieb der Modechef: «So sehr ich auch manchmal durch meine Arbeit zum Nachdenken anregen möchte, hätte ich nie die Absicht, dies bei einem so schrecklichen Thema wie Kindesmissbrauch zu tun, den ich verurteile.» Er werde aus dem Vorfall lernen und sich mit Kinderschutzorganisationen in Verbindung setzen. «Ich entschuldige mich bei allen, die durch die Bilder beleidigt wurden», so Demna. In Zukunft würden solche Fehler nicht mehr passieren. Zudem wolle Balenciaga vermehrt Verantwortung für den Schutz des Kindeswohls übernehmen. Vor drei Tagen hatte bereits das Unternehmen Balenciaga ein entschuldigendes Statement veröffentlicht.