Balenciagas Chipstüten-Tasche soll 1800 Franken kosten

Mode aus dem Snackregal: An der Paris Fashion Week liess Balenciaga seine Models für die Herbst- und Winter-Kollektion 2023 mit einem aussergewöhnlichen Accessoire über den Laufsteg schweben. Statt der klassischen Handtasche hielten einige Models eine leere Chipstüte in ihren Händen.

Dabei handelt es sich aber nicht um eine herkömmliche Snackverpackung, die auch bei dir zu Hause im Schrank liegen könnte. Die Clutch besteht nicht aus Kunststoff, sondern aus glänzendem bedruckten Leder und kann oben mit einem Reissverschluss verschlossen werden. Die Tüte fertigte das spanische Modehaus in Zusammenarbeit mit der US-amerikanischen Kartoffelchipsmarke Lay’s an.

«Die Luxusmarke zeigt … echten Abfall?»

«Niemand kauft dieses Zeug und die Leute, die es tun, können sich das mehr als leisten», so ein anderer Kommentator. Balenciaga verkaufe solche Designs nur aus PR-Gründen, um die Menschen auf Social Media anzustacheln und selber mehr Reichweite zu bekommen. «Ich weiss nicht, was langweiliger ist: die Produkte oder die immer gleichen Reaktionen dazu», zieht der User sein Fazit.

Demna Gvasalia als Chips-Influencer

Eine Userin will die Erklärung für das Design in der Herkunft von Creative Director Demna Gvasalia gefunden haben. Dieser ist in den Neunzigern mit seiner Familie vor dem Krieg in Georgien nach Deutschland geflüchtet. «Als osteuropäische Person kann ich diese Referenz verstehen. Lays-Chips waren in der ehemaligen Sowjetunion am schwersten zu finden, und wenn man sie doch bekam, waren sie echter Luxus. Wir trugen die riesigen Tüten ständig mit uns rum.»