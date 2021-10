Balenciaga veröffentlicht Modefilm mit den «Simpsons»

Aktuell zeigen an der Paris Fashion Week die Modehäuser ihre Kollektionen für den kommenden Frühling und Sommer. Dabei h at die Show von Balenciaga ganz besonders überrascht . Bevor das französische Modehaus seine Entwürfe für den Sommer 2022 präsentiert, zeigt e s eine Spezial-Episode von «Die Simpsons » .

In der zeh n min ütigen Folge wendet sich Homer i n einem Schreiben an Balenciaga - Kreativchef Demna Gvasalia, um Marge ein exklusives Geburtstagsgeschenk zu verschaffen . Das Unterfangen ist tatsächlich erfolgreich und Marge stolziert anschliessend in einer grünen Balenciaga-Robe durch Springfield. Das Ganze geschieht mit einem Augenzwinkern: Marge bleibt mit den XXL-Schultern der Robe im Türrahmen stecken und Homer wird ab des Preises (über 19’000 Dollar) fast ohnmächtig.