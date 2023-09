Balgach: 14-Jähriger fährt Auto der Eltern schrott

Am Samstag prallte ein 14-Jähriger im Auto seiner Eltern in einen 32-jährigen Autofahrer. Wie der 32-Jährige erzählt, soll der Jugendliche mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Beim Unfall wurde niemand verletzt.

Die Autos mussten beide abgeschleppt werden. 20min/News-Scout

Darum gehts Ein 14-Jähriger und sein Freund erlaubten sich am Samstag eine Strolchenfahrt.

Die Fahrt endete in einer Kollision mit einem anderen Auto.

Der Fahrer des anderen Autos erzählt von einer fahrlässigen und unkontrollierten Fahrweise des 14-Jährigen.

Am Samstag, kurz nach 13.30 Uhr, kam es in Balgach SG auf der Wiesenstrasse zu einem Unfall. Wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte, fuhr ein 14-jähriger Jugendlicher mit einem zuvor von seinen Eltern entwendeten Auto auf der Mühlackerstrasse von Balgach Zentrum in Richtung Rebstein SG zur Kreuzung Wiesenstrasse-Mühlackerstrasse.

Gleichzeitig fuhr ein 32-Jähriger mit seinem Auto auf der Wiesenstrasse zur selben Kreuzung. Wie der 32-Jährige gegenüber 20 Minuten erzählt, war er gemeinsam mit seiner Freundin auf dem Weg nach Österreich, um dort Zigaretten zu kaufen.

Mercedes soll mit 80km/h unterwegs gewesen sein

«Ich fuhr mit gemässigter Geschwindigkeit auf die Kreuzung zu, an der Rechtsvortritt galt», so der News-Scout. Da diese Stelle sehr unübersichtlich sei, habe er zuerst abgebremst und sei anschliessend geradeaus weitergefahren. «Ich hörte nur noch meine Freundin laut ‹Halt!› schreien», so der News-Scout weiter. Aus dem Nichts sei ein schwarzer Mercedes AMG wie eine Rakete von links daher geschossen gekommen.

Der 32-Jährige habe sofort abgebremst und nach rechts eingelenkt, um den Aufprall ein wenig abzudämpfen. Laut Einschätzung des News-Scouts donnerte der Mercedes mit einer Geschwindigkeit von rund 80 Stundenkilometern ungebremst in sein Auto.

1 / 4 Der Mercedes raste laut dem News-Scout mit erhöhter Geschwindigkeit auf die Kreuzung zu. 20min/News-Scout Der unfallverursachende Fahrer ist erst 14 Jahre alt. 20min/News-Scout Die Autos sind beide stark beschädigt. 20min/News-Scout

Jugendlicher stahl das Auto, als die Eltern nicht zu Hause waren

Bei der Kollision wurde niemand verletzt. Laut dem News-Scout wurden beide Autos beschädigt. Der Mercedes erlitt Totalschaden und bei seinem Auto sei die Achse kaputt. «Meine Freundin verständigte sofort die Polizei, nachdem sie aus dem Auto ausgestiegen war», erzählt der 32-Jährige weiter.

Nach einiger Zeit erreichten die Eltern des jugendlichen Fahrers die Unfallstelle. «Der Vater sagte mir, dass sein 14-jähriger Sohn wohl die Schlüssel entwendet hat, als die Eltern nicht zu Hause waren», so der News-Scout weiter.

«Fahrlässig, bei einem Kindergarten so durch die Gegend zu rasen»

Anwohner hätten ihm gegenüber erzählt, dass sie den Mercedes aufgrund der aggressiven Fahrweise bereits von weitem gehört hätten. «In einer 30er-Zone, in der sich auch ein Kindergarten in der Nähe befindet, mit einer solchen Geschwindigkeit durch die Gegend zu rasen, ist absolut fahrlässig», so der News-Scout. Den Jugendlichen erwartet nun ein Verfahren der Jugendanwaltschaft.

