Nur per Direktflug : Bali empfängt wieder Touristen – aber keine aus der Schweiz

Das indonesische Ferienparadies öffnet wieder die Tore für Reisefreudige aus 19 Ländern. Unter diesen befindet sich zwar Liechtenstein, aber nicht die Schweiz.

Die indonesische Ferieninsel Bali erlaubt erstmals seit mehr als einem Jahr ausländischen Besuchern und Besucherinnen wieder die Einreise. «Wer eine vollständige Impfung nachweisen kann, bei Ankunft negativ auf das Coronavirus getestet wurde und sich in festgelegten Hotels auf eigene Kosten in fünftägige Quarantäne begibt, ist herzlich willkommen», sagte der örtliche Pandemiebeauftragte Luhut Binsar Pandjaitan. In Unterkünften, Restaurants und auf den Stränden müssten sich Besucher und Besucherinnen zudem an strenge Regeln halten. «Wir müssen das mit Vorsicht tun, weil wir auf der Hut bleiben müssen», erklärte Pandjaitan.