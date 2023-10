Bali: Tourist meditiert nackt vor heiligem Tempel

Ein Mann unbekannter Nationalität hat sich bei den Behörden der indonesischen Insel Bali äusserst unbeliebt gemacht. In Aufnahmen ist zu sehen, wie er nackt vor einem Hindu-Tempel meditiert – das Video ist viral gegangen, nachdem die Aufnahme mehrfach von der balinesischen Influencerin Ni Luh Djelantik geteilt wurde. Die Polizei konnte den Mann zwar identifizieren, macht aber keine weiteren Angaben zu ihm öffentlich, da er weiterhin gesucht werde. Laut mehrerer deutschen Medien könnte es sich um den deutschen Influencer Julian Zietlow handeln. Dieser geriet in den vergangenen Wochen mehrfach in die Schlagzeilen. So schrieb RTL vor wenigen Tagen, dass er sich die Namen seiner Verflossenen «Kate» und «Alina» habe tätowieren lassen.