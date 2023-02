Bali: Das sagt die Letzte Generation zur Flugreise

Eigentlich sollten sie am Tag der Reise in einem Prozess wegen Nötigung aussagen.

Die 22-jährige Luisa und der 24-jährige Yannick waren im vergangenen Jahr bei einer Autobahnblockade in Stuttgart dabei. Durchgeführt wurde sie von der Klimabewegung Letzte Generation. Wegen Nötigung sollten beide nun kürzlich vor Gericht erscheinen. Allerdings sassen die beiden während des Termins in einem Flugzeug nach Thailand – und sollen von dort weiter nach Bali gereist sein. Ihre Klimabilanz: Ungefähr acht Tonnen CO2-Emissionen.

«Ein Haar in der Suppe»

Zu dieser «Doppelmoral» hat die Klimabewegung am Donnerstagmorgen in einer Reihe von Tweets Stellung genommen. Sie könnten nachvollziehen, dass negative Gefühle ausgelöst werden könnten, wenn Protestierende der Letzten Generation in ein Flugzeug steigen. Vielen von ihnen selbst gehe es ähnlich. Wie zu erwarten gewesen sei, habe man «ein Haar in der Suppe» gefunden. Dies sei traurig, angesichts «der Katastrophe, die wir als Letzte Generation vor den Kipppunkten zu verhindern versuchen.»