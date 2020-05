Good News

Balkon-Arien begeistern die Nachbarschaft

Therese Stuber-Bachofner singt täglich während des Lockdowns für ihre Nachbarschaft in Liebefeld BE. Die Anwohner sind von ihrem Gesang begeistert.

In Liebefeld BE hat es sich ­Therese Stuber-Bachofner (49) zur Aufgabe gemacht, ihre Nachbarn mit Musik zu unterhalten. Jeden Tag um 18 Uhr singt die Profimusikerin zwei Arien. «Das läuft bereits seit rund drei Wochen so. Jeden Tag um die gleiche Zeit kommt sie auf den Balkon und singt zwei ­Lieder», sagt ein Leser-Reporter, der in der Nach­barschaft wohnt. «Sie singt sehr schön und den Menschen gefällt es. Manche kommen gar mit dem Velo vorbei, um ihr zuzuhören.»