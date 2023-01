Balkon-Brand in Sevelen SG verursacht 100’000 Franken Sachschaden

Am frühen Sonntagnachmittag ist auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Sevelen SG ein Brand ausgebrochen.

In Sevelen ist am Sonntagnachmittag kurz vor 13.40 Uhr auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses ein Brand entdeckt worden. Das Feuer an der Badstrasse griff bereits beim Eintreffen der Rettungskräfte auf den Dachstock über, wie die Kantonspolizei St. Gallen in ihrer Mitteilung schreibt.