Solothurn Balkon von Hochhaus gerät in Brand

Auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Solothurn kam es am Dienstagmorgen zu einem Brand. Personen

wurden keine verletzt.

Ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Riedmattstrasse in Solothurn meldete der Alarmzentrale am Dienstagmorgen einen Brand. Die ausgerückten Polizeipatrouillen und die Feuerwehr lokalisierten den Brandherd auf dem Balkon einer Wohnung im 3. Stock.