Birsfelden BL – Balkon von Mehrfamilienhaus steht in Flammen

Am Sonntag kurz vor 15.45 Uhr brach in einem Mehrfamilienhaus an der Muttenzerstrasse in Birsfelden ein Brand aus. Bilder zeigen, wie Flammen aus dem Balkon im obersten Stockwerk der Liegenschaft schiessen. Die Feuerwehren von Birsfelden und Muttenz rückten zum Brandort aus und konnten das Feuer unter Kontrolle bringen.