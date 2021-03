Wir setzen in dieser Saison auf gut geschnürte Modelle. Die sind praktisch, weil sie a) allfälligen Regen (oder verschütteten Rotwein) einfach durchtropfen lassen, ohne selbst tagelang nass zu bleiben und b) sich unserer Körperform optimal anpassen, wenn wir uns demnächst in der Mittagspause in die Sonne fläzen und selig vor uns hin dösen. Über das Streifenmuster auf der Hinterseite der Oberschenkel können wir bei so warmen Gedanken glatt hinwegsehen, oder?