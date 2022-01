«Wetten, dass..?» – «Ball-Abschlecker» Haas will zum dritten Mal zu Thomas Gottschalk

Auf der Suche nach Inspiration

«Wetten, dass..?» wurde 2014 eingestellt, gab allerdings mit einer Jubiläumsausgabe letztes Jahr ein Comeback. Geplant war eine einmalige Neuauflage. Diese kam so gut an, dass kürzlich bekannt gegeben wurde, dass 2022 und 2023 weitere Shows stattfinden werden. Haas möchte gerne wieder mit einer Wette teilnehmen. Da die Show kurz vor der Fussball-WM 2022 in Qatar ausgestrahlt wird, würde Haas gerne mit einer Fussballwette antreten. Bloss, es fehlt ihm noch die zündende Idee. Durch die letzte Fussballwette wurde Haas bewusst, dass er ein fotografisches Gedächtnis hat. Durch diese Fähigkeit konnte er sich die Namen sowie auch die Texturen der Bälle merken und auseinanderhalten. Der Versuch, Fussbälle anhand ihres Geruchs zu unterscheiden, scheiterte, da die Bälle sich beim Geruch kaum unterscheiden. Wer Ideen für eine Fussballwette für Haas hat, kann ihm diese direkt per Mail auf info@sauna-haas.li mitteilen.

Weltstars hautnah

Haas wollte bereits bei der Jubiläums-Show letzten November mit einer Wette teilnehmen. Doch Corona machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Er wollte wetten, dass er Sauna-Aufgüsse erkennen kann, indem er Models in eine Sauna setzt und diese einen Duft-Aufguss machen lässt, danach an den Models riecht und so den Duft erkennt. Wegen der Pandemie waren Wetten mit Körperkontakt aber nicht möglich. Nun hofft Haas, dass er mit einer Fussballwette punkten kann. Der Liechtensteiner genoss die Auftritte und After-Show-Partys. Dort lernte er Promis wie Thomas Gottschalk, Paris Hilton und Wladimir Klitschko kennen. «So erlebt man die Leute ganz anders», so Haas. Zum Beispiel, als Thomas Gottschalk in den Warteraum kam, um mit allen Kandidatinnen und Kandidaten den Ablauf der Show zu besprechen. Er kam jedoch nicht eitel und durchgestylt wie man ihn aus seinen diversen TV-Auftritten kennt. Im Gegenteil: Er kam in Jogginghose, mit zerzauster Mähne und müdem Blick daher.