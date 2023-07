Sauftourismus: Ballermann auf Malle – ist es wirklich so schlimm, wie alle sagen?

Hallo zusammen, ich bin Anja (27), Redaktorin im Ressort Politik & Gesellschaft. Ich muss zugeben: Ich bin nicht der grösste Ballermann-Fan. Also eigentlich gar nicht. Dennoch war ich tatsächlich auch schon an der Playa de Palma. 2018 habe ich einen Abend lang Bierkönig-Luft geschnuppert. Was mir in Erinnerung geblieben ist: Der Gin Tonic schmeckt nach Sprite, es ist seeeehr laut und alle tragen neonfarbene T-Shirts. Die Musik war auch nicht so meins.