Deutschland : Ballermann-Star Melanie Müller (34) hat einen Schlaganfall erlitten

«Ich wollte keinen Shitstorm», so die 34-Jährige.

Melanie Müller hat einen Schlaganfall erlitten. Die ehemalige Gewinnerin der RTL-Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!», die heute regelmässig auf Mallorca auftritt, sei zuletzt tagelang ans Bett gefesselt gewesen, wie « Bild » schreibt. Die 34-jährige Deutsche sei in einem Spital behandelt worden. Dort sei ihr die Schockdiagnose mitgeteilt worden.

Sie vermutet Streit als Auslöser

Als Auslöser für den Schlaganfall vermutet Müller einen Streit, den sie mit ihrem Ex-Mann Mike Blümer (57) am Handy während einer Autofahrt gehabt habe. «Ich hatte ein Management, das mit Mike hinter meinem Rücken gearbeitet hat. Da bin ich total ausgerastet», sagt Müller weiter.



Sie habe danach ein «Fiepen» gehört und es nicht mehr allein aus dem Auto geschafft. Ein Freund habe sich schliesslich in eine Klinik in Leipzig (D) gefahren. Zu dem Zusammenbruch sei es bereits Mitte Juli gekommen. Mit Mike Blümer ist sie knapp ein Jahr nach der Trennung immer noch zerstritten.