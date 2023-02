Staatsoper Hannover : Ballett-Chef suspendiert – weil er Kritikerin mit Hundekot beschmierte

Das Geschehen hatte sich den Angaben zufolge am Samstagabend während der ersten Pause der Premiere des neuen Ballettabends «Glaube – Liebe – Hoffnung» im Foyer der Staatsoper ereignet.

Am Montag suspendierte die Leitung der Staatsoper Hannover den Fehlbaren dann mit sofortiger Wirkung.

Nach einer Attacke mit Hundekot auf eine Zeitungskritikerin ist der Ballettdirektor der Staatsoper Hannover, Marco Goecke, am Montag mit sofortiger Wirkung suspendiert worden und sieht sich ausserdem mit strafrechtlichen Ermittlungen konfrontiert. Goecke habe gegen «alle Verhaltensgrundsätze» verstossen und seinem Ballett «massiv geschadet», erklärte die Staatsoper in der niedersächsischen Landeshauptstadt am Montag. Für ihn gelte ausserdem Hausverbot.