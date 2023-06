French Open: Miyu Kato trifft Ballmädchen und wird disqualifiziert

Das Ballmädchen wurde überrascht und konnte das Geschoss nicht mehr abwehren. Der Ball traf sie an der linken Halsseite. In der Folge begann sie zu weinen.

2020 ging die Szene um die Welt. Beim US Open schoss Tennis-Superstar Novak Djokovic eine Linienrichterin unabsichtlich mit einem Tennisball ab und wurde disqualifiziert. Nun ist in Paris beim French Open etwas Ähnliches passiert.

So traf die Japanerin Miyu Kato, die an der Seite der Indonesierin Aldila Sutjiadi spielte, im Achtelfinal gegen das Duo Sara Sorribes Tormo / Marie Bouzkova (Spanien/Tschechien) beim Stand von 6:7 (1:7), 3:1 mit dem Ball ein Ballmädchen. Das Spielgerät flog quer über die Hälfte der Gegnerinnen. Das Ballmädchen wurde überrascht und konnte das Geschoss nicht mehr abwehren. Der Ball traf sie an der linken Halsseite. In der Folge begann sie zu weinen.