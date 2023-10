Ballon d'Or: Wird Lionel Messi zum achten Mal Weltfussballer?

In Paris wird am Montagabend vom Fussballmagazin «France Football» zum 67. Mal der Ballon d'Or vergeben. Bei den Männer dürfte sich zum achten Mal Lionel Messi durchsetzen. Aussenseiterchancen auf die Auszeichnung hat Erling Haaland. Dabei geht es um die Leistungen in der Saison 2022/2023 – und nicht innerhalb des Kalenderjahres 2023.