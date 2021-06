Emmental - Ballon landet auf Hauptstrasse – weil die Felder nass waren

Ungewöhnlicher Verkehrsteilnehmer: In Ersigen landete am Samstag ein Ballon auf der Hauptstrasse.

Was für manche wie eine Notlandung aussah, war eine reguläre Landung.

Am vergangenen Wochenende landete ein Heissluftballon auf der Hauptstrasse zwischen Kirchberg und Koppigen.

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern in Ersigen BE bot sich am Samstagmorgen ein ungewöhnlicher Anblick: Mitten auf der Hauptstrasse war ein Heissluftballon gelandet. Für eine Leserin, die den Ort passierte, ist klar: Der Ballon musste notlanden.