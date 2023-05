Ballone zeichnen mysteriöse Geräusche in Stratosphäre auf

Mit Luftballonen bringt das Team Mikrofone in grosse Höhen.

Forschende in den USA untersuchen die Geräuschkulisse in der Stratosphäre.

Die Stratosphäre ist die zweite Schicht der Atmosphäre , die die Erde umgibt. In ihrem unteren Bereich befindet sich die Ozonschicht, die die ultraviolette Strahlung der Sonne absorbiert und streut. Die dünne, trockene Luft der Stratosphäre ist der Ort, an dem Düsenflugzeuge und Wetterballons ihre maximale Höhe erreichen, und die relativ ruhige Atmosphärenschicht wird nur selten durch Turbulenzen gestört, wie CNN berichtet.

Faszination Vulkangeräusch

Daniel Bowman, leitender Wissenschaftler bei den Sandia National Laboratories im US-Bundesstaat New Mexico, entschied sich während seines Studiums dazu, die Geräuschkulisse der Stratosphäre näher zu erforschen. Bowman war fasziniert von den niederfrequenten Klängen, die Vulkane erzeugen. Das als Infraschall bezeichnete Phänomen ist für das menschliche Ohr unhörbar – und faszinierte den Forscher sofort.

Bowman schlug vor, Infraschallrekorder an Ballons zu befestigen, um die Vulkangeräusche aufzunehmen. Doch dann stellten er und sein Berater fest, dass seit einem halben Jahrhundert niemand mehr versucht hatte, herkömmliche Mikrofone an Stratosphärenballons anzubringen – und dies wollten er und sein Team ändern.

Die Ballone, die Bowman und sein Team benützen, sind dabei sehr simpel in ihrer Bauweise: sie bestehen aus einfachsten Materialien, die im Baumarkt erhältlich sind. (Symbolbild)

Ballons können Mikrofone etwa doppelt so hoch bringen, wie dies kommerzielle Jets könnten. In der Stratosphäre zeichnen sie eine Vielzahl verschiedener Geräusche auf.

Das Forschungsteam von Daniel Bowman baut aus einfachsten Materialien riesige Luftballons, die in grosse Höhen steigen und dabei die Geräuschkulisse aufzeichnen.

Explosionen, Donner, Meereswellen

Ballons können Mikrofone etwa doppelt so hoch bringen, wie dies kommerzielle Jets könnten. «Mit unseren Ballons haben wir chemische Explosionen, Donner, Meereswellen, Propellerflugzeuge, Stadtgeräusche, Raketenstarts, Erdbeben und vielleicht sogar Güterzüge und Düsenflugzeuge aufgezeichnet», so Bowman.

Jedoch konnte das Forschungsteam manche Klänge nicht erklären: «Wir haben auch Geräusche aufgezeichnet, deren Ursprung unklar ist.» Die Ergebnisse wurden auf der 184. Tagung der «Acoustical Society of America» in Chicago vorgestellt.

Mysteriöses Knistern

Die Ballone, die Bowman und sein Team benutzen, sind dabei sehr simpel in ihrer Bauweise: Sie bestehen aus einfachsten Materialien, die im Baumarkt erhältlich sind. Hauptsächlich werden Plastikplanen und Klebestreifen verwendet. Im Inneren der Ballons wird Holzkohlepulver verteilt, das das Innere des Ballons bei Sonneneinstrahlung erwärmt. Die Luft im Ballon dehnt sich aus und wird weniger dicht als die umgebende Luft. Der Ballon steigt dadurch in den Himmel auf und gelangt in die Stratosphäre.