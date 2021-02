Der 29-Jährige fährt mit einer 66 Kilogramm schweren Edelstahlkonstruktion anstatt mit einem Weidenkorb Ballon. Kürzlich landete er zielsicher inmitten einer Wohnsiedlung in Ibach SZ neben der Muota.

«Eine ältere Frau kam aus dem Haus und meinte, sie sei in einem falschen Film», sagt Ballonfahrer Thomas Gleixner zu 20 Minuten. Der 29-Jährige landete zuletzt inmitten einer Wohnsiedlung in Ibach SZ neben der Muota. Gleixner aus Gähwil bei St. Gallen schnallt sich gerne eine Edelstahlkonstruktion zum Ballonfahren um und verzichtet dabei auf den normalen Korb. Fachsprachlich spricht man dann von einem Cloudhopper. Gleixner ist einer von nur zwei Cloudhopper-Fahrern in der Schweiz.