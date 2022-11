Mario Balotelli «ist ein Opfer» – FC Sion wittert eine Verschwörung

Balotelli sorgt am Sonntag für einen Eklat. blue

In der Causa Mario Balotelli wird es nicht ruhig. Zunächst war da der Mittelfinger-Eklat des Italieners am Sonntag. Am Montag dann der Weiterzug. Erst wird ein Video öffentlich, in dem zu sehen ist, wie der Italiener auf dem Weg in die Katakomben gleich mehrfach den FCB-Fans Stinkefinger zeigt. Dann veröffentlicht der Stürmer einen Wut-Brief, in dem der 32-Jährige die Liga als «korrupt» und als «Mafia» bezeichnet.

Die Liga eröffnet daraufhin ein Verfahren gegen Balotelli, dem Italiener droht eine lange Sperre. Für den Mittelfinger während der Partie kassiert er bereits eine provisorische Sperre für eine Partie. Das Schlusskapitel? Nein – wie anfangs erwähnt. Ganz im Gegenteil.

Sion kritisiert Interessenkonflikt

So veröffentlicht der FC Sion am Dienstagmittag ein Statement, in dem der Club Balotelli in Schutz nimmt und seinerseits happige Vorwürfe äussert. Die Walliser listen gleich mehrere Situationen auf, in denen sich der Club ungerecht behandelt fühlt. Kurz: Der Verein wittert eine Verschwörung gegen sich.

Der FC Sion kritisiert etwa, dass Baltazar nach Rücksprache mit dem VAR wegen einer Tätlichkeit vom Platz gestellt worden sei. FCB-Spieler Liam Millar habe keine Karte wegen eines ähnlichen Schlages gesehen. In einem Video zeigt Sion zudem, wie Balotelli kurz vor der VAR-Intervention gefoult wurde. Die Schiri-Behandlung mit dem Superstar bezeichnet Sion folglich mit den Worten: «Er ist ein Opfer von Fehlern», das bestraft werde.

Doch damit nicht genug. So spricht Sion im Statement auch die Partie gegen Zürich an (0:1). Bei der Pleite wurden den Wallisern zwei Tore durch den VAR aberkannt. Hierzu schreibt der Verein: «Sehr überrascht war der FC Sion auch, dass der VAR-Tontechniker der ehemalige Materialchef des FCZ war. Diese Situation offenbart einen Interessenkonflikt.»

«Rot wäre korrekt gewesen»

Bereits am Dienstag hat sich der Schweizer Schiri-Boss Daniel Wermelinger geäussert. Dass der 32-jährige Balotelli keine Rote Karte sah, erklärte er gegenüber 20 Minuten so: «Rot wegen dessen anstössiger Geste Richtung Publikum wäre das regeltechnisch korrekte Verdikt gewesen.» Wermelinger nahm jedoch Schiedsrichter Alain Bieri in Schutz.

Dieser sei vom VAR über eine mögliche Tätlichkeit des Sion-Spielers Baltazar informiert worden. «Während der Prüfung der Szene lag der Fokus des Teams in Volketswil ausschliesslich darauf. In der Hektik wurde der Überprüfung der Szene mit dem Sittener Spieler Mario Balotelli zu wenig Beachtung geschenkt.»

