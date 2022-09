Präsident Constantin: «Balotelli ist klar der grösste Transfer in meiner Karriere»

Dies ist ganz klar der grösste Transfer seit meiner Ankunft 1992. Wir sprechen von einem Stürmer, der einen Ballon d'Or hätte gewinnen können und der erst 32 Jahre alt ist; also eine Spielerkategorie, die wir in der Schweiz nicht gewohnt sind. Das mit Gennaro Gattuso? Das war nicht dasselbe. Er war bereits zwei Jahre älter, als er 2012 zu uns kam.

Haben Sie an diesem letzten Transfertag noch am Wechsel gezweifelt?

Nicht an Mario, nein. Er war bereits am Dienstagabend da, er hat bereits hier geschlafen. Heute haben wir ihn einfach den ganzen Tag vor Ihnen versteckt. Was den Rest betrifft: Es lief so wie immer in diesen Fällen. Bis 17.50 Uhr und dem Eingang der Papiere von Adana Demirspor hatte ich überhaupt keine Gewissheit.