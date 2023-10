Bambotto wurde von einem Jäger getötet

Das beschauliche Dörfchen Pecol liegt an den Ausläufern der Dolomiten im Norden Italiens. In dem 380-Seelen-Dorf sorgt ein Abschuss eines Hirschs nun für grosse Aufregung. Bambotto, ein Hirsch, der zwischen den Häusern von Pecol, einem Örtchen in der Region Belluno, aufgewachsen war, ist von einem Jäger getötet worden. In einem Facebook-Post schreibt Donatella Zendoli: «Das war Bambotto. Er wurde vor sieben Jahren in Pecol geboren, seine Mutter Minerva hatte ihn vor einem Haus auf eine Fussmatte gelegt, ihn uns Einheimischen anvertraut.»