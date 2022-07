Mit Bananenschale kochen

Der Bundesrat hat sich kürzlich klar gegen die Verschwendung von Lebensmitteln in der Gastro ausgesprochen. Der Kampf gegen Food-Waste ist aber auch in privaten Haushalten angesagt. Kommt da ganz gelegen: die Idee, Bananenschalen zum Kochen zu verwenden.

Wäre ja auch zu schade, wenn etwas, das so reich an Vitaminen und wertvollen Nährstoffen ist, ungenutzt bliebe.

Aus Bananenschale wird veganer Speck

Die Banane samt Schale ist schon lange ein veganer Ersatz für Fleisch: Du kannst die Banane in einer Pfanne anbraten oder im Ofen backen und grillieren und sie damit zum vegetarischen «Speck» für ein Sandwich oder einen Burger werden lassen.

Alternativ kannst du Bananen samt Schale auch in ganz dünne Scheiben schneiden und ebenfalls in der Pfanne braten oder frittieren. Du erhältst einen Snack, der perfekt zum Apéro genossen werden kann und vor allem in der karibischen Küche sehr beliebt ist.