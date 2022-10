Castasegna GR: Bancomat mitten in der Nacht gesprengt – Fedpol ermittelt

In der Nacht auf Dienstag ging bei der Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden ein Einbruchalarm in Castasegna ein. Als die Einsatzkräfte beim Ort eintrafen, stellten sie fest, dass ein Bancomat durch eine unbekannte Täterschaft gesprengt worden war. Gemäss ersten Erkenntnissen wurde der Bancomat kurz vor drei Uhr morgens zerstört. Dabei entstand Sachschaden am Gebäude und an der Infrastruktur in der Höhe von mehreren Zehntausend Franken.