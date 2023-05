Buchs ZH: Bancomat gesprengt – Täter auf der Flucht

In Buchs ZH wurde am Mittwochmorgen ein Bancomat gesprengt.

Kurz nach 2.30 Uhr sprengte eine unbekannte Täterschaft in Buchs einen Geldautomaten, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung schreibt. Durch die Detonation wurde der in die Fassade eingebaute Automat zerstört. Das betroffene Gebäude wurde erheblich beschädigt.

Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Täter flüchten. Die Täterschaft konnt einen zurzeit unbekannten Betrag an Bargeld erbeuten. Personen, die Angaben zum Tathergang machen können oder in den vergangenen Tagen verdächtige Wahrnehmungen in der Region gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Tel. 058 648 48 48, in Verbindung zu setzen.