Bancomat im Thurgau gesprengt – Fedpol ermittelt

In der Nacht auf Donnerstag hat eine unbekannte Täterschaft einen Bancomaten beim Volg in Uesslingen-Buch im Kanton Thurgau gesprengt. Gegen drei Uhr in der Nacht ging bei der Kantonspolizei Thurgau eine Meldung in der Notrufzentrale ein, wie die «Thurgauer Zeitung» schreibt.

Bereits vergangene Woche Bancomaten-Sprengung

Es ist bereits die zweite Bancomaten-Sprengung in dieser Woche in der Schweiz. Am Montag wurde die Kantonspolizei Freiburg um kurz vor zwei Uhr in der Nacht über eine Detonation an der Seestrasse am Schwarzsee (FR) informiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, erkannten sie einen zerstörten Raiffeisen-Geldautomaten.