Volketswil ZH - Unbekannte sprengen Bancomat und flüchten mit 100’000 Franken

In der Nacht auf Mittwoch wurde in Volketswil ZH ein Bancomat gesprengt.

Unbekannte sprengten am Mittwoch kurz nach 2.30 Uhr im Gewerbegebiet Geissbüel in Volketswil einen Bancomaten. Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, wurden durch die Detonation der in die Fassade eingebaute Automat zerstört und das betroffene Gebäude erheblich beschädigt.