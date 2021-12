Bundesstrafgericht Bellinzona – Bancomat-Sprenger zu 6 Jahren Haft verurteilt

Zum ersten Mal ist in der Schweiz ein Bancomat-Sprenge r verurteilt worden, wie der « Blick » berichtet. Ein 30-jähriger Bulgare sprengte am 12. Dezember 2019 um 1.33 Uhr einen Bancomaten der Raiffeisenbank in Sevelen SG. Zusammen mit einem Komplizen brachte er eine selbstgebaute Bombe an dem Geldautomaten an, die in einer gewaltigen Explosion massiven Schaden anrichtete.

Explosion bedrohte 30 Anwohner

Haft und Landesverweis

Der 30-Jährige wurde international gesucht und schliesslich am 19. Juni in Dornbirn (Österreich) gefasst. Am 6. JuIi 2020 wurde der Räuber durch das Landeskriminalamt Vorarlberg an die Schweiz ausgeliefert. Sein Komplize war bereits drei Tage zuvor in Dänemark verhaftet worden. In der Anklageschrift wurde den beiden auch die Gefährdung der vielen Anwohner zur Last gelegt. Nun ist der 30-jährige Haupttäter vom Bundesstrafgericht Bellinzona zu 74 Monaten Gefängnis mit anschliessend zehn Jahren Landesverweis verurteilt worden.