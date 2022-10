Anschläge auf Bancomaten : «Immer häufiger werden extrem schwere Sprengstoffe eingesetzt

In der Nacht auf Samstag wurde in der Gemeinde Reiden LU ein Bancomat gesprengt. Am 11. Oktober sprengten Unbekannte einen Geldautomaten in Egliswil AG und auch in der Gemeinde Schötz LU hinterliess am 16. September die Sprengung eines Bancomaten ein Bild der Verwüstung. Dies sind nur einige von vielen Bancomat-Sprengungen, die in der Schweiz in regelmässigen Abständen verübt werden.



Sprengstoffanschläge auf Geldautomaten nehmen nach Angaben von Europol in ganz Europa drastisch zu und werden immer gefährlicher. Die Polizeibehörde sei sehr besorgt über die zunehmende Gewalt, sagte Europol-Sprecherin Claire Georges der Deutschen Presse-Agentur in Den Haag. «Immer häufiger werden extrem schwere Sprengstoffe eingesetzt, durch die sogar Gebäude einstürzen und auch unschuldige Menschen getötet werden.»