Ebikon LU: Band besingt liebevoll Luzerner Agglogemeinde

Rechts und links der langen Strasse mit den vielen Ampeln sieht der Sänger nämlich viel Schönes in seinem «Aebike».

Der Song sei ein «Zufriedenheits-Mantra».

Gegenüber 20 Minuten verrät er zudem seine persönliche Formel für ein glückliches Leben in der Vorstadt.

Die Luzerner Vorortsgemeinde Ebikon ist in den Augen vieler bloss «e langi Strass», unterteilt durch «es Liechtsignal – zwei Liechtsignal – drü Liechtsignal». So singt es die Band Hermann in ihrem neuen Song «Aebike». Aber die drei Bandmitglieder, die ihren Proberaum an der Stadtgrenze zwischen Luzern und Ebikon haben, sind trotzdem ganz wohl in der Agglogemeinde.

«Ech be zfrede en Aebike, mini Frau esch zfrede, mini Chind send zfrede, mini Chatz esch zfrede», singt Sänger und Gitarrist Jonathan Winkler (44), der im Gegensatz zu seinen Bandmitgliedern Hannes Herger (Bass) aus Horw und Michael Zezzi (Synthesizer) aus Luzern als Einziger auch in Ebikon wohnt. Dieses Lied sei aber nicht nur seiner Wohngemeinde gewidmet – es gelte genauso für Spreitenbach, Olten, Gossau oder andere Gemeinden und Vororte, über die nicht immer nur wohlwollend gesprochen werde.

«Es ist ein Zufriedenheits-Mantra»

«Es ist doch langweilig, wie in der Schweiz über Ortschaften hergezogen wird. Wir haben uns als Band gesagt, dass diese Gemeinden doch völlig okay sind und es gar nicht viel mehr für ein gutes Leben braucht. Es ist eigentlich ein Zufriedenheits-Mantra.» Man müsse nur genau hinsehen, dann sehe man abseits der langen Strasse durch Ebikon auch ganz viel Schönes.

«Mir gefällt zum Beispiel der Rotsee mit seiner coolen Badi dort oder der Rontaler Höheweg», sagt Jonathan Winkler. «Die Kinder hatten auch eine schöne Zeit in der Schule. Aebike ist nicht spektakulär, aber es passt.»

Die Idee zum Song hatte die Band, als sie mit dem Synthesizer an der Melodie rumtüftelte. «Da hat das Wort Aebike so schön draufgepasst, wir sprachen über das Thema und dann habe ich den Text dazu geschrieben», erzählt Winkler.

«Fahre eh auf kleineren Strassen mit dem Velo nach Luzern»

Klar, Ebikon sei nicht Dubai oder New York und auch nicht das mondäne Luzern. «Aber es sind kleine, banale Alltagsdinge, die passen. Es braucht nicht so viel, um zufrieden zu sein, egal, wo du bist. Man muss halt auch einfach die Augen öffnen.» Die lange Strasse durch Ebikon störe ihn nicht. «Ich fahre sowieso auf kleineren Strassen mit dem Velo nach Luzern», sagt Winkler.

Seit der Veröffentlichung am 2. Juni hat der Song erst ein paar Hundert Klicks gesammelt. «Aber das ist okay, als Band in unserer Grössenordnung lässt man mal was raus und sieht zu, was passiert. Wir streuen das Lied über unsere Kanäle. Vielleicht wird er ja im Radio gespielt, wie unsere Single ‹Plakat› vor sechs Jahren.»

Formel zum Glück wäre so einfach

Die Formel zum Glück in egal welcher Gemeinde der Schweiz liefert Winkler nicht im Lied mit, sondern er schildert gegenüber 20 Minuten: «Im fortgeschrittenen Alter kommt vielleicht die Erkenntnis, dass es nicht immer noch mehr Selbstoptimierung braucht.»

Und um zufrieden zu sein, brauche es ein gewisses Mass an Wohlstand, damit die Grundbedürfnisse gestillt seien, meint Winkler. «Dann noch gute Leute in deinem Umfeld – also stabile Beziehungen – und vielleicht noch Gesundheit, dann sind alle Voraussetzungen erfüllt, um zufrieden zu sein. Oder vielleicht ist es auch einfach nur die Lebenseinstellung, eine gewisse Genügsamkeit und Dankbarkeit und dass man sich selbst sagt: ‹Ich bin zufrieden.›»

