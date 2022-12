Arlberg ist eines der beliebtesten Skigebiete der Welt

Region Ski Arlberg : Bangen nach Lawinen-Tragödie – das Skigebiet ist auch bei Schweizern beliebt

Im Skigebiet von Lech/Zürs im österreichischen Bundesland Vorarlberg hat sich am Nachmittag des Weihnachtstags eine Lawine gelöst. Ersten Informationen zufolge sind im Bereich Trittkopf bis zu zehn Personen verschüttet worden. Ob auch Schweizerinnen und Schweizer unter den Opfern sind, ist noch unklar.



«Das Skigebiet Ski Arlberg mit seinen Teilgebieten St. Anton, Lech-Zürs und Warth-Schröcken steht für Skisport der Superlative. Mit insgesamt 305 präparierten Pistenkilometern und zusätzlichen 200 Kilometern an Skirouten bietet der Arlberg ein überdurchschnittlich grosses und äusserst abwechslungsreiches Angebot. Da bleiben so gut wie keinerlei Wünsche offen», schreibt die Fach-Website Skigebiete-test.de.