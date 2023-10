Siam Paragon: Drei Tote bei Amoklauf in Bangkok

Ein Schütze hat in einem beliebten Einkaufszentrum in der thailändischen Hauptstadt Bangkok drei Menschen erschossen. Zwei weitere Opfer seien verletzt worden, berichtete der thailändische Rundfunksender Thai PBS am Dienstag. Der Täter sei am Tatort festgenommen worden, hiess es. Wie Augenzeugen gegenüber der «Bangkok Post» berichten, haben sie ungefähr zehn Schüsse gehört.

Skytrain fährt nicht zur Siam BTS Station

Das auch unter ausländischen Touristen beliebte Einkaufszentrum, in dem sich unter anderem Luxusgeschäfte befinden, ist eine der bekanntesten Malls in Bangkok und liegt am Bahnhof Siam, einem wichtigen Knotenpunkt in der Hauptstadt. Der Vorfall ereignete sich knapp ein Jahr nach einem der blutigsten Tage in Thailands jüngster Geschichte. Ein ehemaliger Polizist hatte mit einem Messer und einer Schusswaffe einen Kindergarten im Norden des südostasiatischen Landes angegriffen, wo er 24 Kinder und zwölf Erwachsene tötete. In Thailand besitzen viele Bürger eine Waffe.