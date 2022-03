Bank hält «Black Panther»-Regisseur für Räuber und lässt ihn verhaften

Die Bank hielt ihn für einen Räuber und legte ihm Handschellen an.

Die Polizei nahm den «Black Panther»-Regisseur anschliessend in Gewahrsam, er wurde aber bereits wieder freigelassen.

Ryan Coogler wollte bei einer Bank in Atlanta 12’000 Dollar abheben, doch statt des Geldes gab es Handschellen.

Der US-Regisseur Ryan Coogler wollte bei einer Bank in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia, wo gerade die Dreharbeiten für den Film «Black Panther: Wakanda Forever» stattfinden, eigentlich nur Geld abheben, doch der Besuch endete auf dem Polizeirevier. Der 35-Jährige wurde nämlich für einen Bankräuber gehalten und in Handschellen abgeführt, wie das Portal «Variety» am Mittwoch berichtet.