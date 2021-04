Dieser verschickt echte Google-Links an Mitarbeitende.

Microsoft hat eine Warnung an Unternehmen herausgegeben: Momentan versuche ein Bank-Trojaner, der IcedID genannte wird, mittels Kontaktformularen Malware an Mitarbeitende zu verschicken. Laut zdnet.de ist dieser Angriff äusserst schwierig zu erkennen, da die Cyber-Kriminellen in ihren Nachrichten echte Google URLs verwenden, die die Userinnen und User auffordern, sich mit ihren Google-Login-Daten anzumelden. Dabei müssen sie ihren Benutzernamen sowie das Passwort angeben.