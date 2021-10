Vor dem Club-Besuch – Bank übernimmt nach Kontoeröffnung Gratis-Corona-Tests fürs Weekend

Für die Aktion spannt sich die Bank mit dem Club Bellevue in Zürich und dem Club Du Théâtre in Bern zusammen.

Wer in den Club will und nicht geimpft oder genesen ist, kommt nicht um den Covid-Test rum. Seit dieser Woche sind die Tests nicht mehr gratis. Deshalb ist der Ausgang plötzlich um einige Franken teurer. Im Basler Club Balz bekommst du für 15 Franken immerhin zum Corona-Test noch einen Getränke-Bon dazu.

Bei der Smartphone-Bank Yapeal ist der Test aber komplett gratis. Seit Donnerstag übernimmt die Zürcher Firma jeweils an den Wochenenden die Kosten für den Antigentest am Test-Standort beim Club Bellevue in Zürich, wie in einer Mitteilung steht.