In Büren an der Aare BE wurde in der Nacht auf Mittwoch ein Bankautomat gesprengt. Erst am Montag kam es ganz in der Nähe zu einem ähnlichen Vorfall.

Zweites Mal in einer Woche : Bankautomat mitten im Dorfzentrum in die Luft gesprengt

1 / 5 Die UBS-Filiale in Büren an der Aare wurde am Mittwoch weiträumig abgesperrt. Leser-Reporter Ein Leser-Reporter berichtet, dass der Innenraum der Filiale komplett verwüstet ist. Leser-Reporter Die Kapo Bern bestätigt den Einsatz wegen eines beschädigten Geldautomaten. Leser-Reporter

In der Nacht auf Mittwoch wurde in Büren an der Aare BE ein Bankautomat durch Explosionen beschädigt. «Es sieht so aus, als wäre der Geldautomat in die Luft gesprengt worden», sagt ein Leser-Reporter vor Ort. Es handle sich um die UBS-Filiale im Dorfzentrum. «Der Innenraum ist komplett verwüstet, die Explosion hat sogar die Decke angehoben. Die Angestellten konnten heute nicht mehr in der Filiale arbeiten», so der Leser-Reporter weiter.

«Ich kann bestätigen, dass wir derzeit im Zusammenhang mit einem beschädigten Geldautomaten in Büren an der Aare im Einsatz stehen. Es gingen auch Meldungen zu Explosionen ein», sagt Isabelle Wüthrich, Mediensprecherin der Kapo Bern, auf Anfrage. Weiter Informationen will die Kantonspolizei im Verlauf des Tages kommunizieren.

Ähnlicher Vorfall