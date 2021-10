Bancomat-Räuber – Banken legen wegen Sprengungen Geldautomaten still

So auch im Fall der Basellandschaftlichen Kantonalbank.

Letzte Woche wurde eine Filiale der Basellandschaftliche Kantonalbank BLKB in Oberwil gesprengt.

Die Zürcher Kantonalbank war dieses Jahr mehrmals betroffen und nimmt in Folge verschiedene Bancomaten ausser Betrieb.

Die meist in Dreiergruppen operierenden Räuber schlagen fast immer zwischen Mitternacht und 3 Uhr morgens zu, schreibt die «Sonntagszeitung» über die 16 Bancomat-Sprengungen dieses Jahres. Dazu würden Sprengstoff oder explosive Gase verwendet. So wurde auch der Geldautomat der Basellandschaftliche Kantonalbank BLKB in Oberwil ausgeräumt.