Bancomaten-Sprengung: Banken setzen auf Einfärbesysteme

Bei der Graubündner Kantonalbank in Samedan hat es nun am Bancomat einen Kleber, der darauf hinweist, dass die Noten bei Angriff unbrauchbar sind.

Dadurch sollen die Räuber gar nicht erst in Versuchung kommen.

Jetzt bauen sie Schutzmassnahmen in die Geräte.

Sprengstoffanschläge auf Geldautomaten nehmen drastisch zu. Laut Europol setzen die Bomber immer häufiger schwere Sprengstoffe ein. Auch in der Schweiz kommt es regelmässig zu Bancomaten-Sprengungen wie zuletzt in Neuendorf (SO).