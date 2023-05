Sondersession: Nationalrat entscheidet über Ukraine, Banken & Co.

Von Dienstag bis Mittwoch dauert die diesjährige Sondersession. Schon am ersten Tag debattiert die Grosse Kammer bis 21.45 Uhr. Dabei geht es vor allem um hängige Vorstösse, über welche der Rat befinden muss. Am ersten Tag geht es etwa um die SVP-Forderung, dass im Parlament auch Mundart gesprochen werden darf. Ausserdem stehen schon ältere Forderungen nach einem Bonusverbot bei systemrelevanten Banken auf dem Programm, was für hitzige Diskussionen sorgen dürfte. Später ist auch die «Lex Ukraine» traktandiert. Ob tatsächlich ein Entscheid über Waffenlieferungen fällt, ist unklar.