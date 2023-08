Credit Suisse: Vergeigte Maurer die Rettung?

1 / 5 Der damalige Finanzminister Ueli Maurer soll es verpasst haben, die CS rechtzeitig zu retten. 20min/Stefan Lanz Maurers Nachfolgerin Karin Keller-Sutter musste sich nach Maurers Rücktritt um das CS-Dossier kümmern. 20min/Matthias Spicher Eine PUK wird untersuchen, ob bei der 259 Milliarden teuren CS-Rettung Fehler passiert sind. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Bereits im November zeichnete sich ab, dass die CS in grösseren Problemen steckte.

Laut «SonntagsZeitung» hätte es der damalige Finanzminister Ueli Maurer in der Hand gehabt, die Übernahme der CS abzuwenden.

Doch er hatte offenbar «kei Luscht», die nötigen Entscheide mit dem Bundesrat herbeizuführen, und überliess das Dossier seiner Nachfolgerin Karin Keller-Sutter.

Dass es um die CS nicht zum Besten steht, war in der Finanzwelt schon länger ein offenes Geheimnis. Und auch beim Bund hatte man die Tragweite einer möglichen Pleite bereits im Spätherbst 2022 erkannt und sogar einen Plan vorbereitet, um die marode Bank über Wasser zu halten. Doch der damalige Finanzminister Ueli Maurer soll es verschlafen haben, den Plan in die Tat umzusetzen, wie die «SonntagsZeitung» berichtet (Bezahlartikel). Im März wurde dann die Übernahme der Bank durch die UBS kommuniziert.

So sei es am Mittwoch, dem 2. November vor der Bundesratssitzung zu einem Treffen gekommen, bei dem die Bundesräte sowie Nationalbank-Präsident Thomas Jordan und Finma-Präsidentin Marlene Amstad anwesend waren. Maurer habe dabei von einem «Riesenproblem» mit der CS gesprochen: Die Kundengeldabflüsse hatten mit täglich Milliarden Franken ein bedrohliches Niveau erreicht und die Bank hatte sich in der nicht finanzierbaren Strategie verrannt, die Investmentbank abzuspalten. Mit einer Kapitalerhöhung von vier Milliarden Franken wollte die Bank den Hals aus der Schlinge ziehen – ein Vorhaben, das offenbar zum Scheitern verurteilt war.

100 Milliarden Garantien per Notrecht

In dieser Situation schlugen SNB-Chef Jordan und Finanzminister Ueli Maurer vor, der CS sofort 50 Milliarden Franken liquide Mittel zur Verfügung zu stellen. Er erklärte, es brauche aber weitere 100 Milliarden Franken, für die der Bund Garantien geben müsse, und schlug dafür einen sogenannten Public Liquidity Backstop (PLB) vor, der dies ermöglichen würde. Dazu sollte Notrecht in Kraft gesetzt werden. Dieses Notrecht sollte erst eine Woche nach Bereitstellung der ersten 50 Milliarden bekannt gegeben werden.

An der Sitzung wurde beschlossen, Maurer solle diese Pläne konkretisieren, man wollte sich am Freitag dann erneut zu einer ausserordentlichen Bundesratssitzung treffen. In der Zwischenzeit sollten die anderen Regierungsmitglieder sich informieren und vorbereiten. Doch zum Treffen kam es nie: Maurer blies dieses am Donnerstag ab und erklärte, man habe «eine andere Lösung» gefunden, ohne genauer zu werden. Die Einführung des PLB lehnte Maurer mit dem Argument ab, dass dies an den Kapitalmärkten Unruhen schüren könnte. Die Chance, der CS neues Leben einzuhauchen und das drohende Ende abzuwenden, wurde also vertan.

Maurer schaute Fussball und gab Dossier ab

Maurer reiste daraufhin nach Katar, wo die Schweiz an der Fussball-WM gegen Brasilien spielte. Bei der CS habe man versucht, «zur Normalität zurückzukehren», und führte die geplante Kapitalerhöhung durch. Trotz Kurssturz seien die Abflüsse gestoppt, behauptete dann CS-Chef Axel Lehmann wider besseren Wissen.

Als sich Bundespräsident Ignazio Cassis vor Weihnachten danach erkundigte, wie es um die CS stehe, gab Maurer an, alles sei im Lot, und wünschte ihm schöne Ferien. Ende Jahr trat Maurer dann zurück – und überliess seiner Nachfolgerin Karin Keller-Sutter die Angelegenheit. Bereits an ihrem zweiten Arbeitstag musste sie sich erstmals mit dem drohenden CS-Debakel beschäftigen – wie schlimm es zu diesem Zeitpunkt wirklich um die CS stand, erfuhren sie und die anderen Bundesratsmitglieder laut dem Bericht aber erst im März: Unterlagen übergab Maurer keine. Nun wird eine Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) den Fall untersuchen – und will herausfinden, wer wann was wusste.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.