Credit Suisse: Langjähriger Präsident Rainer E. Gut (91) tot

Rainer E. Gut, langjähriger Präsident und Ehrenpräsident der Credit Suisse, ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 91 Jahren.

Der langjährige Präsident und Ehrenpräsident der Credit Suisse, Rainer E. Gut, ist am Mittwoch im Alter von 91 Jahren verstorben. Das meldet unter anderem die NZZ. Er war nicht nur für die einstige Grossbank tätig, sondern auch als Verwaltungsrat bei Swissair, Nestlé und Swiss Re.

Das Bankenwesen lag in der Familie. Wie die NZZ schreibt, war sein Vater Direktor der Zuger Kantonalbank. 1951 wurde Gut selbst Banker, obwohl er einst Maler werden wollte. Auf Ausbildung und erste berufliche Erfahrungen in der Schweiz folgten weitere Aus- und Weiterbildungsschritte in Paris und London.